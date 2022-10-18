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Трасс с Макроном обсудила последние атаки России на Украину

Фото: премьер-министр Британии Лиз Трасс (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Премьер-министр Британии Лиз Трасс и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили последние атаки России по территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Sky News.

"Премьер-министр разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном сегодня днем", - заявил пресс-секретарь Даунинг-стрит.

По имеющейся информации, лидеры обсудили свое глубокое беспокойство недавними варварскими нападениями России на гражданские районы в Украине.

"Они согласились, что Британия и Франция будут тесно сотрудничать с союзниками, чтобы поддержать Украину и координировать ответ на российскую агрессию", - добавили напоследок.

Напомним, ночью и утром 18 октября российские войска нанесли очередные удары с воздуха по нескольким украинским городам, в том числе по Киеву.

Стало известно, что Трасс хочет посетить Украину как можно скорее.

Ранее Макрон заявил, что мирные переговоры в интересах Украины и России.

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