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Трасс з Макроном обговорила останні атаки Росії на Україну

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Вівторок 18 жовтня 2022 20:19
Трасс з Макроном обговорила останні атаки Росії на Україну Фото: прем'єр-міністр Британії Ліз Трасс (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Прем'єр-міністр Британії Ліз Трасс та президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови обговорили останні атаки Росії по території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Sky News.

"Прем'єр-міністр розмовляв із президентом Франції Еммануелем Макроном сьогодні вдень", - заявив прес-секретар Даунінг-стріт.

За наявною інформацією, лідери обговорили свою глибоку стурбованість нещодавніми варварськими нападами Росії на цивільні райони в Україні.

"Вони погодилися, що Британія та Франція продовжуватимуть тісно співпрацювати з союзниками, щоб підтримати Україну та координувати відповідь на російську агресію", - додали наостанок.

Нагадаємо, вночі та вранці 18 жовтня російські війська завдали чергових ударів з повітря по кількох українських містах, у тому числі по Києву.

Стало відомо, що Трасс хоче відвідати Україну якомога швидше.

Раніше Макрон заявив, що мирні переговори в інтересах України та Росії.

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