Трасс і глава Єврокомісії назвали ознакою слабкості мобілізацію в РФ

Оголошення президентом РФ Володимиром Путіним часткової мобілізації в Росії є ознакою того, що вторгнення в Україну провалюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву прем’єр-міністра Великої Британії Ліз Трасс та президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

"Вони засуджують дії Росії в Україні і погоджуються, що заклики Путіна мобілізувати частину населення є ознакою того, що вторгнення Росії провалюється. Це ознака слабкості", - йдеться у заяві.

Трасс і фон дер Ляєн вперше зустрілись особисто після того, як британський прем'єр-міністр вступила на посаду. Зустріч відбулася на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Політики також відзначили мужність і відвагу українського народу та підкреслили спільну відданість підтримувати Україну в її боротьбі доти, поки це буде потрібно.