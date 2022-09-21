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Трасс и глава Еврокомиссии назвали признаком слабости мобилизацию в РФ

Новина українською →
Среда 21 сентября 2022 20:27
Трасс и глава Еврокомиссии назвали признаком слабости мобилизацию в РФ Фото: Трасс і глава Єврокомісії назвали ознакою слабкості мобілізацію в РФ (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Оглашение президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации в России является признаком того, что вторжение в Украину проваливается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Они осуждают действия России в Украине и соглашаются, что призывы Путина мобилизовать часть населения являются признаком того, что вторжение России проваливается. Это признак слабости", – говорится в заявлении.

Трасс и фон дер Ляен впервые встретились лично после того, как британский премьер-министр вступила в должность. Встреча прошла на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Политики также отметили мужество и отвагу украинского народа и подчеркнули общую преданность поддерживать Украину в ее борьбе, пока это будет нужно.

Напомним, российский президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин хочет утопить Украину в крови своих солдат.

РБК-Украина собрала реакции зарубежных лидеров на объявление мобилизации и все, что известно о ситуации в России на данный момент.

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