UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Трасою Київ - Чоп частково відновили рух після масштабної пожежі

13:31 29.08.2026 Сб
1 хв
Водіям пояснили, як тепер організований проїзд проблемною ділянкою
aimg Марія Науменко
Фото: патрульна поліція Києва (facebook.com/kyivpatrol)

На трасі Київ - Чоп у Київській області частково відновлюють рух після масштабної пожежі, спричиненої російською атакою. Водіям змінили схему проїзду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

На ділянці автодороги М-06 "Київ - Чоп", де раніше рух був перекритий, організовують проїзд транспортних засобів.

Автомобілі рухатимуться в обох напрямках - до Києва та до Житомира - однією смугою правої частини дороги, яка веде у напрямку Житомира.

На місці працюють відповідні служби та патрульні поліцейські. Вони регулюватимуть рух і стежитимуть за дотриманням тимчасової схеми.

Водіїв закликають бути уважними на цій ділянці дороги, враховувати зміни в організації руху та виконувати вимоги патрульних.

Що сталося на трасі Київ - Чоп

Увечері 28 серпня внаслідок російської атаки у Бучанському районі Київської області загорілися складські приміщення. Пожежа супроводжувалася вибухами та подальшою детонацією.

Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі.

Через масштабну пожежу рух усіх транспортних засобів на ділянці траси М-06 "Київ - Чоп" тимчасово перекрили. Обмеження діяли від 15-го до 32-го кілометра дороги.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївУкраїнаЖитомирКиев-Чоп