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По трассе Киев - Чоп частично возобновили движение после масштабного пожара

13:31 29.08.2026 Сб
1 мин
Водителям объяснили, как теперь организован проезд по проблемному участку
aimg Мария Науменко
Фото: патрульная полиция Киева (facebook.com/kyivpatrol)

На трассе Киев - Чоп в Киевской области частично восстанавливают движение после масштабного пожара, вызванного российской атакой. Водителям сменили схему проезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

На участке автодороги М-06 "Киев - Чоп", где ранее движение было перекрыто, организуют проезд транспортных средств.

Автомобили будут двигаться в обоих направлениях - в Киев и Житомир - одной полосой правой части дороги, ведущей в направлении Житомира.

На месте работают соответствующие службы и патрульные полицейские. Они будут регулировать движение и следить за соблюдением временной схемы.

Водителей призывают быть внимательными на этом участке дороги, учитывать изменения в организации движения и выполнять требования патрульных.

Что произошло на трассе Киев – Чоп

Вечером 28 августа в результате российской атаки в Бучанском районе Киевской области сгорели складские помещения. Пожар сопровождался взрывами и последующей детонацией.

В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

Из-за масштабного пожара движение всех транспортных средств на участке трассы М-06 "Киев - Чоп" временно перекрыли. Ограничения действовали от 15 до 32 километра дороги.

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