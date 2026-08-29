По трассе Киев - Чоп частично возобновили движение после масштабного пожара

На участке автодороги М-06 "Киев - Чоп", где ранее движение было перекрыто, организуют проезд транспортных средств.

Автомобили будут двигаться в обоих направлениях - в Киев и Житомир - одной полосой правой части дороги, ведущей в направлении Житомира.

На месте работают соответствующие службы и патрульные полицейские. Они будут регулировать движение и следить за соблюдением временной схемы.

Водителей призывают быть внимательными на этом участке дороги, учитывать изменения в организации движения и выполнять требования патрульных.

Что произошло на трассе Киев – Чоп

Вечером 28 августа в результате российской атаки в Бучанском районе Киевской области сгорели складские помещения. Пожар сопровождался взрывами и последующей детонацией.