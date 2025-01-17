На трасі "Київ - Одеса" водій авто втік від ТЦК після зупинки поліцією: деталі

"Сьогодні вдень під час несення служби на дорожній станції патрульної поліції інспектори зупинили автомобіль Volkswagen", - йдеться у повідомденні.

Перевіривши особу за базою ІПНП (Інформаційний простір Національної поліції, - ред), правоохоронці встановили, що громадянин перебуває в розшуку за ст. 210 (Порушення правил військового обліку) КУпАП.

На місце події поліція одразу викликала представників РТЦК та СП. Своєю чергою, водій раптово почав рух автомобіля, наражаючи на небезпеку поліцейських і співробітників РТЦК та СП, та поїхав з місця зупинки.

"Автомобіль вдалося зупинити на автодорозі М-05 "Київ - Одеса" поблизу села Нерубайське. Водія затримали", - зазначили правоохоронці.

На громадянина патрульні склали низку адміністративних матеріалів і передали його співробітникам РТЦК та СП.