На трасі "Київ - Одеса" водій авто втік від ТЦК після зупинки поліцією: деталі

Водій авто втік від ТЦК після зупинки поліцією на трасі "Київ - Одеса". Але його все одно затримали.
Подробиці інцидента розповіли в поліції, пише РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Одеської області.
"Сьогодні вдень під час несення служби на дорожній станції патрульної поліції інспектори зупинили автомобіль Volkswagen", - йдеться у повідомденні.
Перевіривши особу за базою ІПНП (Інформаційний простір Національної поліції, - ред), правоохоронці встановили, що громадянин перебуває в розшуку за ст. 210 (Порушення правил військового обліку) КУпАП.
На місце події поліція одразу викликала представників РТЦК та СП. Своєю чергою, водій раптово почав рух автомобіля, наражаючи на небезпеку поліцейських і співробітників РТЦК та СП, та поїхав з місця зупинки.
"Автомобіль вдалося зупинити на автодорозі М-05 "Київ - Одеса" поблизу села Нерубайське. Водія затримали", - зазначили правоохоронці.
На громадянина патрульні склали низку адміністративних матеріалів і передали його співробітникам РТЦК та СП.
Як повідомлялось, співробітники Одеського районного ТЦК вимагали у військовозобов'язаних гроші на блокпостах. Натомість вони пропонували "допомогу" в оформленні відстрочки від мобілізації.
Крім того, ДБР завершило досудове розслідування стосовно співробітника Малиновського РТЦК та СП Одеси. Він організував схему ухилення від мобілізації.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.