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На трассе "Киев - Одесса" водитель авто сбежал от ТЦК после остановки полицией: детали

Фото: водитель авто сбежал от ТЦК после остановки полицией на трассе под Одессой (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Водитель авто сбежал от ТЦК после остановки полицией на трассе "Киев - Одесса". Но его все равно задержали.

Подробности инцидента рассказали в полиции, пишет РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Одесской области.

"Сегодня днем во время несения службы на дорожной станции патрульной полиции инспекторы остановили автомобиль Volkswagen", - говорится в сообщении.

Проверив личность по базе ИПНП (Информационное пространство Национальной полиции, - ред), правоохранители установили, что гражданин находится в розыске по ст. 210 (Нарушение правил воинского учета) КУоАП.

На место происшествия полиция сразу вызвала представителей РТЦК и СП. В свою очередь, водитель внезапно начал движение автомобиля, подвергая опасности полицейских и сотрудников РТЦК и СП, и уехал с места остановки.

"Автомобиль удалось остановить на автодороге М-05 "Киев - Одесса" вблизи села Нерубайское. Водителя задержали", - отметили правоохранители.

На гражданина патрульные составили ряд административных материалов и передали его сотрудникам РТЦК и СП.

Инциденты с сотрудниками ТЦК в Одессе и области

Как сообщалось, сотрудники Одесского районного ТЦК требовали у военнообязанных деньги на блокпостах. Взамен они предлагали "помощь" в оформлении отсрочки от мобилизации.

Кроме того, ГБР завершило досудебное расследование в отношении сотрудника Малиновского РТЦК и СП Одессы. Он организовал схему уклонения от мобилизации.

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