На трасі Київ-Одеса обвалився міст: рух в напрямку столиці перекритий

На трасі "Київ-Одеса" сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Вантажівка наїхала на пішохідний міст, який обвалився на проїжджу частину дороги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції у Черкаській області.
На місці аварії працюють поліцейські, які встановлюють деталі події та уточнюють інформацію про постраждалих.
У зв'язку з аварією рух автомобілів в напрямку міста Київ тимчасово перекрито.
Поліцейські Управління патрульної поліції в Черкаській області організували рух транспорту в реверсному режимі для забезпечення проїзду.
Нагадаємо, вчора ввечері у Хмельницькій області автобус з дітьми, що їхав до Болгарії, потрапив у ДТП. Внаслідок аварії отримали поранення вісім осіб.
Крім того, на початку серпня в Одесі зіткнулися продуктова вантажівка та автомобіль рятувальників, внаслідок чого постраждали троє людей.
До того ж у Києві на Подолі трамвай на повній швидкості протаранив десятки машин та врізався в інший трамвай. Причиною масової аварії стали некоректні дії водія рейкового транспортного засобу.
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