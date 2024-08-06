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На трассе Киев-Одесса обрушился мост: движение в направлении столицы перекрыто

Фото: На трассе Киев-Одесса обрушился мост (t.me/CherkassyPolice)
Автор: Валерия Полищук

На трассе "Киев-Одесса" произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Грузовик наехал на пешеходный мост, который обвалился на проезжую часть дороги.

На месте аварии работают полицейские, которые устанавливают детали происшествия и уточняют информацию о пострадавших.

В связи с аварией движение автомобилей в направлении города Киев временно перекрыто.

Полицейские Управления патрульной полиции в Черкасской области организовали движение транспорта в реверсном режиме для обеспечения проезда.

Напомним, вчера вечером в Хмельницкой области автобус с детьми, ехавшие в Болгарию, попал в ДТП. В результате аварии получили ранения восемь человек.

Кроме того, в начале августа в Одессе столкнулись продуктовый грузовик и автомобиль спасателей, в результате чего пострадали три человека.

К тому же, в Киеве на Подоле трамвай на полной скорости протаранил десятки машин и врезался в другой трамвай. Причиной массовой аварии стали некорректные действия водителя рельсового транспортного средства.

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