На трассе Киев-Одесса обрушился мост: движение в направлении столицы перекрыто

Напомним, вчера вечером в Хмельницкой области автобус с детьми, ехавшие в Болгарию, попал в ДТП. В результате аварии получили ранения восемь человек.

Кроме того, в начале августа в Одессе столкнулись продуктовый грузовик и автомобиль спасателей, в результате чего пострадали три человека.

К тому же, в Киеве на Подоле трамвай на полной скорости протаранил десятки машин и врезался в другой трамвай. Причиной массовой аварии стали некорректные действия водителя рельсового транспортного средства.

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