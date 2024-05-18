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На трасі Київ-Одеса далекобійники протестували через зміни в мобілізації

Одеська область, Субота 18 травня 2024 16:06
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На трасі Київ-Одеса далекобійники протестували через зміни в мобілізації Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький, Юлія Акимова

На трасі Київ-Одеса в Кіровоградській області сьогодні, 18 травня, протестували далекобійники. Причиною протесту стали зміни до мобілізації, які набули чинності сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речниці Нацполіції Олени Бережної.

Сьогодні вдень в соцмережах з'явилися фото та відео з траси Київ-Одеса, на яких можна було побачити велику кількість вантажівок, які стоять вздовж автодороги. Також була інформація, що це нібито акція протесту водіїв фур, незгодних з новим законом про мобілізацію. Цю інформацію в коментарі РБК-Україна підтвердили в Нацполіції.

За словами Бережної, протест влаштували водії вантажівок міжнародних перевезень. Причиною для протесту, як розповіла вона, стало те, що за новим законом про мобілізацію, вони нібито не зможуть виїжджати за кордон.

"Тож водії вантажівок провели мирну акцію протесту, встали обабіч дороги Київ-Одеса на території Кіровоградської області, рух транспорту не перекривали, шляхи були проїзні. Було до 100 авто, зараз вже близько 15 лишилось", - зазначила Бережна.

Речниця Нацполіції наголосила, що порушень публічного порядку під час акції протесту далекобійників не було. Поблизу місця проведення протесту були присутні поліцейські наряди.

"На ніч теж лишаться два наряди", - додала вона.

Закон про мобілізацію

Сьогодні, 18 травня, набув чинності закон про зміни в мобілізації. Норми цього закону стосуються військового обліку, мобілізації, відповідальності для ухилянтів і не тільки. Детальніше про те, що змінилося, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, з набуттям чинності законом про мобілізацію, всі військовозобов'язані чоловіки повинні оновити свої військово-облікові дані. Зробити це можна в ТЦК, ЦНАП або ж за допомогою мобільного застосунку Резерв+. РБК-Україна розповідало, як оновити дані без походу до військкомату.

Крім того, Генштаб та Міноборони відповіли в коментарі РБК-Україна на 20 головних питань щодо змін, пов'язаних з законом про мобілізацію.

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