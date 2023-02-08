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На трасі Київ-Чоп ускладнено рух через масштабну ДТП з потерпілими

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Україна, Середа 08 лютого 2023 16:03
На трасі Київ-Чоп ускладнено рух через масштабну ДТП з потерпілими Фото: на трасі Київ-Чоп ускладнено рух через масштабну ДТП з потерпілими (t.me/kyivregionpatrolpolice)
Автор: Наталія Гурковська

В середу, 8 лютого на трасі Київ-Чоп трапилась аварія за участю п'яти автомобілів. Троє людей поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram селищного голови Макарова Вадима Токаря.

"На трасі Київ-Чоп (орієнтовно 48-й км) в населеному пункті Калинівка сталась ДТП за участю 5 транспортних засобів", - розповів він.

За даними Токаря, троє осіб постраждали, одного з них госпіталізовано.

"Рух транспорту в бік Житомира ускладнено", - додав він.

Оновлено. В поліції Київської області зазначили, що аварія трапилась на 49 км автодороги Київ - Чоп, між населеними пунктами Копилів та Калинівка Бучанського району, попередньо, за участю чотирьох транспортних засобів.

Як повідомлялось, у Дніпровському районі Києва 4 лютого перекинулася карета швидкої допомоги. Внаслідок чого постраждав її водій.

Раніше у Києві вантажівка протаранила п'ять припаркованих автомобілів.

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