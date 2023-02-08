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На трассе Киев-Чоп затруднено движение из-за масштабного ДТП с пострадавшими

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Украина, Среда 08 февраля 2023 16:03
На трассе Киев-Чоп затруднено движение из-за масштабного ДТП с пострадавшими Фото: на трассе Киев-Чоп затруднено движение из-за масштабного ДТП с пострадавшими (t.me/kyivregionpatrolpolice)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 8 февраля, на трассе Киев-Чоп произошла авария с участием пяти автомобилей. Три человека ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram поселкового головы Макарова Вадима Токаря.

"На трассе Киев-Чоп (ориентировочно 48-й км) в населенном пункте Калиновка произошло ДТП с участием 5 транспортных средств", - рассказал он.

По данным Токаря, три человека пострадали, один из них госпитализирован.

"Движение транспорта в сторону Житомира затруднено", - добавил он.

Обновлено. В полиции Киевской области отметили, что авария произошла на 49 км автодороги Киев-Чоп, между населенными пунктами Копылов и Калиновка Бучанского района, предварительно, с участием четырех транспортных средств.

Как сообщалось, в Днепровском районе Киева 4 февраля перевернулась карета скорой помощи. В результате чего пострадал ее водитель.

Ранее в Киеве грузовик протаранил пять припаркованных автомобилей.

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