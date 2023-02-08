На трассе Киев-Чоп затруднено движение из-за масштабного ДТП с пострадавшими
В среду, 8 февраля, на трассе Киев-Чоп произошла авария с участием пяти автомобилей. Три человека ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram поселкового головы Макарова Вадима Токаря.
"На трассе Киев-Чоп (ориентировочно 48-й км) в населенном пункте Калиновка произошло ДТП с участием 5 транспортных средств", - рассказал он.
По данным Токаря, три человека пострадали, один из них госпитализирован.
"Движение транспорта в сторону Житомира затруднено", - добавил он.
Обновлено. В полиции Киевской области отметили, что авария произошла на 49 км автодороги Киев-Чоп, между населенными пунктами Копылов и Калиновка Бучанского района, предварительно, с участием четырех транспортных средств.
Как сообщалось, в Днепровском районе Киева 4 февраля перевернулась карета скорой помощи. В результате чего пострадал ее водитель.
Ранее в Киеве грузовик протаранил пять припаркованных автомобилей.
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