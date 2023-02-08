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На трасі Київ - Чоп сталася ще одна ДТП з потерпілими: дорога не проїзна

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Середа 08 лютого 2023 23:18
На трасі Київ - Чоп сталася ще одна ДТП з потерпілими: дорога не проїзна Фото: На трасі Київ - Чоп сталася ще одна ДТП з потерпілими (РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

На трасі Київ - Чоп неподалік населеного пункту Запитів увечері 8 лютого сталася ДТП з потерпілими. Дорога не проїзна, організовано об'їзд цієї ділянки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію України.

Автомобілі, які їдуть у київському напрямку, скеровують на автодорогу Тернопіль - Львів - Рава-Руська та населений пункт Новий Яричів.

Водночас авто, що рухаються в напрямку Львова, скеровують через населений пункт Новий Яричів.

Партрульні закликали водіїв врахувати цю інформацію під час планування маршруту руху та берегти себе.

Нагадаємо, вдень 8 лютого на трасі Київ - Чоп трапилась аварія за участю п'яти автомобілів. Унаслідок зіткнення троє людей зазнали поранень.

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