На трасі Київ - Чоп сталася ще одна ДТП з потерпілими: дорога не проїзна
На трасі Київ - Чоп неподалік населеного пункту Запитів увечері 8 лютого сталася ДТП з потерпілими. Дорога не проїзна, організовано об'їзд цієї ділянки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію України.
Автомобілі, які їдуть у київському напрямку, скеровують на автодорогу Тернопіль - Львів - Рава-Руська та населений пункт Новий Яричів.
Водночас авто, що рухаються в напрямку Львова, скеровують через населений пункт Новий Яричів.
Партрульні закликали водіїв врахувати цю інформацію під час планування маршруту руху та берегти себе.
Нагадаємо, вдень 8 лютого на трасі Київ - Чоп трапилась аварія за участю п'яти автомобілів. Унаслідок зіткнення троє людей зазнали поранень.
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