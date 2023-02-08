На трасі Київ - Чоп сталася ще одна ДТП з потерпілими: дорога не проїзна

Фото: На трасі Київ - Чоп сталася ще одна ДТП з потерпілими (РБК-Україна)

На трасі Київ - Чоп неподалік населеного пункту Запитів увечері 8 лютого сталася ДТП з потерпілими. Дорога не проїзна, організовано об'їзд цієї ділянки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію України.

Автомобілі, які їдуть у київському напрямку, скеровують на автодорогу Тернопіль - Львів - Рава-Руська та населений пункт Новий Яричів. Водночас авто, що рухаються в напрямку Львова, скеровують через населений пункт Новий Яричів. Партрульні закликали водіїв врахувати цю інформацію під час планування маршруту руху та берегти себе.