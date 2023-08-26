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На трасі Київ-Чоп повністю відновили міст, зруйнований у перші дні вторгнення

Фото: у Житомирській області на трасі Київ-Чоп повністю відкрили міст через річку Дубовець (facebook.com/ztSAD)
Автор: Константин Широкун

На Житомирщині на трасі Київ-Чоп повністю відкрили міст через річку Дубовець, який був зруйнований у перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook Служби відновлення та розвитку інфраструктури.

Міст через річку Дубовець біля села Царівка було пошкоджено від авіаударів у перший місяць повномасштабного вторгнення, але для транспорту її повністю не перекривали.

"Відновлювати міст почали у березні цього року. Ремонтували частинами, щоб не припиняти трафік міжнародною дорогою", - йдеться у повідомленні Служби відновлення та розвитку інфраструктури.

У рамках відновлення шляховики здійснили часткову заміну пошкоджених балок прогонової будови мосту, відновили дорожнє покриття освітлення, а також встановили огорожі.

"На мосту не лише покращили якісні характеристики штучної споруди, а й використовували сучасні матеріали та застосовували нові методики роботи, що підвищить її витривалість та довговічність. Ремонтні роботи будуть продовжуватися, підрядник перейшов до завершення робіт з безпеки руху, очищення русла річки", - додали у відомстві.

Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії на території Житомирської області було зруйновано або пошкоджено 5 мостів.

Раніше ми писали, що рятувальники спільно з шляховиками відновили рух вантажного та легкового транспорту через р. Тересва у Закарпатській області дорогою Н-09.

 

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ЖитомирмістКиев-Чоп