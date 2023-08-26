На трассе Киев-Чоп полностью восстановили мост, разрушенный в первые дни вторжения

Мост через реку Дубовец у села Царевка была повреждена от авиаударов в первый месяц полномасштабного вторжения, но для транспорта ее полностью не перекрывали.

"Восстанавливать мост начали в марте этого года. Ремонтировали частями, чтобы не прекращать трафик по международной дороге", - говорится в сообщении Службы восстановления и развития инфраструктуры.

В рамках восстановления дорожники произвели частичную замену поврежденных балок пролетного строения моста, восстановили дорожное покрытие освещение, а также установили ограждения.

"На мосту не только улучшили качественные характеристики искусственного сооружения, но и использовали современные материалы и применяли новые методики работы, что повысит его выносливость и долговечность. Ремонтные работы будут продолжаться, подрядчик перешел к завершению работ по безопасности движения, очистке русла реки", - добавили в ведомстве.

В результате полномасштабного вторжения России, на территории Житомирской области было разрушено, или повреждено 5 мостов.

Ранее мы писали, что спасатели совместно с дорожниками восстановили движение грузового и легкового транспорта через р. Тересва в Закарпатской области по дороге Н-09.