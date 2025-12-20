UA

На трасі "Київ–Чоп" біля Рівного зіткнулися близько восьми авто: рух у бік столиці перекрито

Фото: масова ДТП з пожежею поблизу Рівного (t.me/NPU_Rivne)
Автор: Наталія Кава

У селі Біла Криниця Рівненської області сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участі кількох автомобілів. Аварія трапилася у п’ятницю, 20 грудня, близько 13:00 на автодорозі Київ–Чоп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Рівненської області.

За попередньою інформацією, зіткнулися орієнтовно вісім транспортних засобів, після чого виникло загорання. На місці події працюють поліцейські, рятувальники та медики.

Унаслідок ДТП постраждали щонайменше троє осіб. Потерпілих деблокували рятувальники та доправили до медичного закладу для проходження обстеження.

Через аварію рух транспорту у напрямку Києва тимчасово перекрито. Водіїв закликають враховувати цю інформацію під час планування маршруту та, за можливості, обирати альтернативні шляхи об’їзду. Обставини аварії встановлюються.

 Фото: масова ДТП з пожежею поблизу Рівного (t.me/NPU_Rivne)

Раніше ми писали, що 10 грудня близько 11:44 у місті Прилуки Чернігівської області наряд відділу реагування патрульної поліції, прямуючи на виклик по ДТП, здійснив наїзд на 36-річну жінку з донькою, які перетинали проїзну частину дороги по регульованому пішохідному переходу по вулиці В'ячеслава Чорновола.

Від отриманих травм малолітня дитина загинула на місці події. Матір з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

