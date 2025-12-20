На трасі "Київ–Чоп" біля Рівного зіткнулися близько восьми авто: рух у бік столиці перекрито

За попередньою інформацією, зіткнулися орієнтовно вісім транспортних засобів, після чого виникло загорання. На місці події працюють поліцейські, рятувальники та медики.

Унаслідок ДТП постраждали щонайменше троє осіб. Потерпілих деблокували рятувальники та доправили до медичного закладу для проходження обстеження.

Через аварію рух транспорту у напрямку Києва тимчасово перекрито. Водіїв закликають враховувати цю інформацію під час планування маршруту та, за можливості, обирати альтернативні шляхи об’їзду. Обставини аварії встановлюються.