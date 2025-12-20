На трассе "Киев-Чоп" возле Ровно столкнулись около восьми авто: движение в сторону столицы перекрыто

В селе Белая Криница Ровенской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. Авария случилась в пятницу, 20 декабря, около 13:00 на автодороге Киев-Чоп.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Ровенской области.
По предварительной информации, столкнулись ориентировочно восемь транспортных средств, после чего возникло возгорание. На месте происшествия работают полицейские, спасатели и медики.
В результате ДТП пострадали по меньшей мере три человека. Пострадавших деблокировали спасатели и доставили в медицинское учреждение для прохождения обследования.
Из-за аварии движение транспорта в направлении Киева временно перекрыто. Водителей призывают учитывать эту информацию при планировании маршрута и, по возможности, выбирать альтернативные пути объезда. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее мы писали, что 10 декабря около 11:44 в городе Прилуки Черниговской области наряд отдела реагирования патрульной полиции, направляясь на вызов по ДТП, совершил наезд на 36-летнюю женщину с дочкой, которые пересекали проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу по улице Вячеслава Черновола.
От полученных травм малолетний ребенок погиб на месте происшествия. Мать с телесными повреждениями доставили в больницу.