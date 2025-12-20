На трассе "Киев-Чоп" возле Ровно столкнулись около восьми авто: движение в сторону столицы перекрыто

По предварительной информации, столкнулись ориентировочно восемь транспортных средств, после чего возникло возгорание. На месте происшествия работают полицейские, спасатели и медики.

В результате ДТП пострадали по меньшей мере три человека. Пострадавших деблокировали спасатели и доставили в медицинское учреждение для прохождения обследования.

Из-за аварии движение транспорта в направлении Киева временно перекрыто. Водителей призывают учитывать эту информацию при планировании маршрута и, по возможности, выбирать альтернативные пути объезда. Обстоятельства аварии устанавливаются.