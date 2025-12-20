ua en ru
Сб, 20 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

На трасі "Київ–Чоп" біля Рівного зіткнулися близько восьми авто: рух у бік столиці перекрито

Україна, Субота 20 грудня 2025 14:20
UA EN RU
На трасі "Київ–Чоп" біля Рівного зіткнулися близько восьми авто: рух у бік столиці перекрито Фото: масова ДТП з пожежею поблизу Рівного (t.me/NPU_Rivne)
Автор: Наталія Кава

У селі Біла Криниця Рівненської області сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участі кількох автомобілів. Аварія трапилася у п’ятницю, 20 грудня, близько 13:00 на автодорозі Київ–Чоп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Рівненської області.

За попередньою інформацією, зіткнулися орієнтовно вісім транспортних засобів, після чого виникло загорання. На місці події працюють поліцейські, рятувальники та медики.

Унаслідок ДТП постраждали щонайменше троє осіб. Потерпілих деблокували рятувальники та доправили до медичного закладу для проходження обстеження.

Через аварію рух транспорту у напрямку Києва тимчасово перекрито. Водіїв закликають враховувати цю інформацію під час планування маршруту та, за можливості, обирати альтернативні шляхи об’їзду. Обставини аварії встановлюються.

Фото: масова ДТП з пожежею поблизу Рівного (t.me/NPU_Rivne)

Раніше ми писали, що 10 грудня близько 11:44 у місті Прилуки Чернігівської області наряд відділу реагування патрульної поліції, прямуючи на виклик по ДТП, здійснив наїзд на 36-річну жінку з донькою, які перетинали проїзну частину дороги по регульованому пішохідному переходу по вулиці В'ячеслава Чорновола.

Від отриманих травм малолітня дитина загинула на місці події. Матір з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Киев-Чоп Аварія
Новини
СБУ уразила два російські літаки Су-27 на аеродромі Бельбек
СБУ уразила два російські літаки Су-27 на аеродромі Бельбек
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ