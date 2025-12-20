ua en ru
Происшествия

На трассе "Киев-Чоп" возле Ровно столкнулись около восьми авто: движение в сторону столицы перекрыто

Украина, Суббота 20 декабря 2025 14:20
На трассе "Киев-Чоп" возле Ровно столкнулись около восьми авто: движение в сторону столицы перекрыто Фото: массовое ДТП с пожаром вблизи Ровно (t.me/NPU_Rivne)
Автор: Наталья Кава

В селе Белая Криница Ровенской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. Авария случилась в пятницу, 20 декабря, около 13:00 на автодороге Киев-Чоп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Ровенской области.

По предварительной информации, столкнулись ориентировочно восемь транспортных средств, после чего возникло возгорание. На месте происшествия работают полицейские, спасатели и медики.

В результате ДТП пострадали по меньшей мере три человека. Пострадавших деблокировали спасатели и доставили в медицинское учреждение для прохождения обследования.

Из-за аварии движение транспорта в направлении Киева временно перекрыто. Водителей призывают учитывать эту информацию при планировании маршрута и, по возможности, выбирать альтернативные пути объезда. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Фото: массовое ДТП с пожаром вблизи Ровно (t.me/NPU_Rivne)

Ранее мы писали, что 10 декабря около 11:44 в городе Прилуки Черниговской области наряд отдела реагирования патрульной полиции, направляясь на вызов по ДТП, совершил наезд на 36-летнюю женщину с дочкой, которые пересекали проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу по улице Вячеслава Черновола.

От полученных травм малолетний ребенок погиб на месте происшествия. Мать с телесными повреждениями доставили в больницу.

