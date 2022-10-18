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Трасс зобов'язалася збільшити витрати на оборону Британії до 3% ВВП, - Reuters

Фото: прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс взяла на себе зобов'язання збільшити витрати на оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Передбачається, що до 2030 року уряд Британії щорічно витрачатиме на підвищення обороноздатності країни до 3% від валового внутрішнього продукту.

Нагадаємо, що Ліз Трасс і президент Франції Еммануель Макрон сьогодні під час телефонної розмови обговорили останні атаки Росії територією України.

Раніше стало відомо, що, за даними Politico, у Британії члени Консервативної партії незадоволені роботою Ліз Трасс на посаді прем'єр-міністра і намагаються домогтися її відставки.

Сама ж Трас заявила, що не подаватиме у відставку. Вона має намір повести Консервативну партію на парламентські вибори.

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Лондон