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Трасс обязалась увеличить расходы на оборону Британии до 3% ВВП, - Reuters

Фото: премьер-министр Великобритании Лиз Трасс (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс взяла на себя обязательство увеличить расходы на оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Предполагается, что к 2030 году правительство Британии ежегодно будет тратить на повышение обороноспособности страны до 3% от валового внутреннего продукта.

Напомним, что Лиз Трасс и президент Франции Эммануэль Макрон сегодня в ходе телефонного разговора обсудили последние атаки России по территории Украины.

Ранее стало известно, что, по данным Politico, в Британии члены Консервативной партии недовольны работой Лиз Трасс в должности премьер-министра и пытаются добиться ее отставки.

Сама же Трасс заявила, что не будет подавать в отставку. Она намерена повести Консервативную партию на следующие парламентские выборы.

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Лондон