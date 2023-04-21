Транзит українського продовольства через Польщу відновився за новими правилами

Перші вантажівки з українськими продуктами харчування, включаючи кукурудзу та яйця, розпочали транзит через Польщу до Нідерландів. У п'ятницю, 21 квітня, набули чинності правила, що дозволяють постачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Нові правила поклали край забороні, яка була введена без попереднього повідомлення 15 квітня, внаслідок чого багато вантажівок з товарами застрягли на кордоні в Україні.

"Перша колона з п'яти вантажівок, що супроводжуються, з сільськогосподарською продукцією з прикордонного переходу Дорогуськ прямує до Нідерландів", - повідомила Reuters прес-секретар Національної податкової адміністрації Юстина Пасечинська.

Декілька центральноєвропейських країн заявили, що постраждали від надлишку українського аграрного імпорту, який призвів до зниження цін для місцевих виробників, цього тижня запровадили заборону на імпорт з України.

Польща, перша країна, яка запровадила заборону, пішла ще далі, також заборонивши транзит таких товарів.

Однак у вівторок було досягнуто домовленості з Україною про відновлення транзиту в опломбованих контейнерах, які прямуватимуть у колонах.

За словами представників митниці, конвої направлятимуть або до польського кордону, або до портів для навантаження на судна.