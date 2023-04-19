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Як відбуватиметься транзит аграрної продукції через Польщу: Сольський розкрив деталі

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Україна, Середа 19 квітня 2023 10:10
Як відбуватиметься транзит аграрної продукції через Польщу: Сольський розкрив деталі Фото: міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Транзит аграрної продукції з України через територію Польщі відновиться з суботи, 22 квітня. Контроль буде здійснюватися на кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського.

За його словами, контроль транзиту буде здійснюватися наступним чином: електронна система Польщі SENT буде відстежувати вантажі, які йдуть транзитом через країну.

"Вони будуть мати змогу показувати, що саме так відбувається, якщо буде запит від суспільства (саме транзит, а не імпорт, - ред.) Трекер показує, що машина або жд йде в порти або в інші країни ЄС", - сказав міністр.

Сольский повідомив, що в перший тиждень за бажанням польської сторони вони можуть здійснювати фізичний супровід продукції митниками, "щоб пересвідчити, напрацювати для себе якісь висновки".

Міністр також додав будь-яка компанія, "яка має бажання продати щось в Німеччині, може як і станом до сьогодні, так і станом відсьогодні це робити".

Сольський повідомив, що частка Польщі у загальному експорті аграрної продукції з України займала 10%, з яких половина була транзитом, а половина імпортом.

Нагадаємо, 18 квітня, Польща та Україна домовилися відновити транзит аграрної продукції. Проте імпорт з України заборонений.

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Міністерство аграрної політики
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