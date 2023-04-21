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Транзит украинского продовольствия через Польшу возобновился по новым правилам

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Украина, Пятница 21 апреля 2023 13:24
Транзит украинского продовольствия через Польшу возобновился по новым правилам Фото: транзит через Польшу возобновился (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Первые грузовики с украинскими продуктами питания, включая кукурузу и яйца, начали транзит через Польшу в Нидерланды. В пятницу, 21 апреля, вступили в силу правила, разрешающие поставки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Новые правила положили конец запрету, который был введен без предварительного уведомления 15 апреля, в результате чего многие грузовики с товарами застряли на границе в Украине.

"Первая колонна из пяти сопровождаемых грузовиков с сельскохозяйственной продукцией из пограничного перехода Дорогуск направляется в Нидерланды", - сообщила Reuters пресс-секретарь Национальной налоговой администрации Юстина Пасечинска.

Несколько центральноевропейских стран заявили, что пострадали от переизбытка украинского аграрного импорта, который привел к снижению цен для местных производителей, на этой неделе ввели запрет на импорт из Украины.

Польша, первая страна, которая ввела запрет, пошла еще дальше, также запретив транзит таких товаров.

Однако во вторник была достигнута договоренность с Украиной о возобновлении транзита в опломбированных контейнерах, которые будут следовать в колоннах.

По словам представителей таможни, конвои будут направляться либо к польской границе, либо в порты для погрузки на суда.

Напомним, Польша и Украина договорились возобновить транзит аграрной продукции с 21 апреля. Однако импорт из Украины запрещен.

На каких условиях возобновлен транзит и каковы перспективы открытия рынков пяти стран-соседей, читайте в материале РБК-Украина "Чем Польше не угодило украинское зерно и как решили транзитный кризис".

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