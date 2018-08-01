Транзит украинского газа во время остановки "Северного потока" увеличился на 20%

Среднесуточные объемы транзита украинской ГТС увеличились на 20%

Во время остановки "Северного потока" среднесуточные объемы транзита украинской газотранспортной системы (ГТС) увеличились на 20%. Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" в Twitter.

Таким образом, ГТС Украины в очередной раз подтвердила статус оптимального маршрута, сообщили в пресс-службе.

"Во время остановки "Северного потока" среднесуточные объемы транзита украинской ГТС увеличились на 20%. ГТС Украины в очередной раз подтвердила статус оптимального маршрута", - говорится в сообщении.

Фото (twitter.com/NaftogazUK)

Напомним, ранее коммерческий директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Украина потеряет 3 млрд долларов в год при остановке транзита российского газа в страны Европейского союза.

Газопровод "Северный поток", идущий по дну Балтийского моря из России в Германию, в понедельник, 30 июля, возобновил работу после плановых профилактических работ, длившихся с 17 июля.