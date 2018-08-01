Транзит українського газу на час зупинки "Північного потоку" збільшився на 20%

Середньодобові обсяги транзиту української ГТС збільшилися на 20%

Під час зупинки "Північного потоку" середньодобові обсяги транзиту української газотранспортної системи (ГТС) збільшилися на 20%. Про це повідомила прес-служба НАК "Нафтогаз України" в Twitter.

Таким чином, ГТС України в черговий раз підтвердила статус оптимального маршруту, повідомили в прес-службі.

"Під час зупинки Північного потоку" середньодобові обсяги транзиту української ГТС збільшилися на 20%. ГТС України в черговий раз підтвердила статус оптимального маршруту", - йдеться в повідомленні.

Фото (twitter.com/NaftogazUK)

Нагадаємо, раніше комерційний директор компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що Україна втратить 3 млрд доларів у рік при зупинці транзиту російського газу в країни Європейського союзу.

Газопровід "Північний потік", що йде по дну Балтійського моря з Росії до Німеччини, у понеділок, 30 липня, відновив роботу після планових профілактичних робіт, що тривали з 17 липня.