Економіка

Транзит російської нафти через Україну обвалився до історичного мінімуму

Ілюстративне фото: транзит нафти РФ через Україну скоротився (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Обсяги транзиту російської нафти через Україну у 2025 році впали до історичного мінімуму. Поставки скоротилися до 9,73 млн тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані профільного видання ExPro.

Причини падіння транзиту

ExPro зазначає, що порівняно з 2024 роком обсяги транспортування нафти південною гілкою нафтопроводу "Дружба" скоротилися на 14%.

Аналітики виокремлюють два ключові чинники, що вплинули на динаміку:

  • Відмова Чехії від нафти з РФ: у березні 2025 року країна повністю припинила закупівлі російської сировини. У підсумку транзит до Чехії за рік склав лише 0,52 млн тонн, що в п'ять разів менше показників попереднього року.
  • Удари по інфраструктурі: транзит залишався нестабільним через атаки України на нафтоперекачувальні станції на території Росії. Зокрема, у серпні обсяги впали до десятирічного мінімуму - 430 тисяч тонн.

Хто продовжує купувати нафту в РФ

Основними споживачами російської нафти, що йде транзитом через Україну, залишаються дві країни. Найбільші обсяги отримала Словаччина - 4,9 млн тонн (зростання на 24%).

До Угорщини було транспортовано 4,35 млн тонн (на 8% менше, ніж у 2024-му).

Через українські санкції проти компанії "Лукойл" замовником послуг транспортування виступає угорська MOL Nyrt., яка викуповує нафту на білорусько-українському кордоні.

Нагадаємо, за підсумками 2024 року обсяги транспортування російської нафти через українську трубопровідну систему скоротилися на 15%, склавши 11,5 млн тонн.

Найбільшу частку поставок тоді отримала Угорщина (4,8 млн тонн), тоді як експорт у Словаччину та Чехію продемонстрував падіння - до 4 млн тонн і 2,7 млн тонн відповідно.

