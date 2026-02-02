Транзит российской нефти через Украину обрушился до исторического минимума

Причины падения транзита

ExPro отмечает, что по сравнению с 2024 годом объемы транспортировки нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" сократились на 14%.

Аналитики выделяют два ключевых фактора, повлиявших на динамику:

Отказ Чехии от нефти из РФ: в марте 2025 года страна полностью прекратила закупки российского сырья. В итоге транзит в Чехию за год составил лишь 0,52 млн тонн, что в пять раз меньше показателей предыдущего года.

Удары по инфраструктуре: транзит оставался нестабильным из-за атак Украины на нефтеперекачивающие станции на территории России. В частности, в августе объемы упали до десятилетнего минимума - 430 тысяч тонн.

Кто продолжает покупать нефть у РФ

Основными потребителями российской нефти, идущей транзитом через Украину, остаются две страны. Самые большие объемы получила Словакия - 4,9 млн тонн (рост на 24%).

В Венгрию было транспортировано 4,35 млн тонн (на 8% меньше, чем в 2024-м).

Из-за украинских санкций против компании "Лукойл" заказчиком услуг транспортировки выступает венгерская MOL Nyrt., которая выкупает нефть на белорусско-украинской границе.