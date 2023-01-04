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Транзит російського газу через Україну впав до найнижчого рівня з 1991 року

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Україна, Середа 04 січня 2023 17:43
Транзит російського газу через Україну впав до найнижчого рівня з 1991 року Фото: ГТС України продовжує прокачувати російський газ відповідно до договору (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія транспортувала через українську газотранспортну систему (ГТС) близько 20,35 млрд кубометрів природного газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ExPro Consulting.

Як зазначає консалтингова компанія, це найнижчий показник транзиту газу за часів незалежності України. Порівняно з 2021 роком обсяги транзиту російського газу впали у 2 рази - з 41,6 млрд кубометрів до 20,35 млрд кубометрів.

Транзит російського газу через Україну впав до найнижчого рівня з 1991 року

"Довгостроковим контрактом передбачено транспортування 40 млрд кубів природного газу з Росії через українську газотранспортну систему, проте ймовірність таких обсягів практично нульова", - зазначили фахівці в ExPro.

Вони уточнили, що згідно з довгостроковим контрактом Росія забронювала 40 млрд кубометрів потужностей для транзиту газу через Україну, проте використала лише половину заброньованих потужностей. Водночас довгостроковий контракт, укладений на 2020-2024 роки на умовах "качай або плати", передбачає, що РФ має оплачувати весь заброньований обсяг.

У 2022 році Росія транспортувала природний газ через Україну до чотирьох країн - Словаччини, Молдови, Польщі та Румунії.

Транзит російського газу через Україну впав до найнижчого рівня з 1991 року

Найбільше газу було транспортовано до Словаччини - майже 16,5 млрд кубометрів, проте цей показник на 40% менше, ніж у 2021 році. Також до Молдови було прокачано 2,5 млрд кубометрів газу, що на 21% менше, ніж у 2021-му.

РБК-Україна повідомляло, що в останні тижні 2022 року Оператор ГТС України отримав вантаж із технологічною допомогою від міжнародних партнерів - операторів Eustream A.S. (Словаччина), Snam (Італія) та МЗС Німеччини.

Крім того, ми писали, що Україні можуть знадобитися додаткові обсяги імпорту газу для гарантування безпеки постачання. На цьому під час виступу на Central European Energy Day 2022 наголосив т. в. о. голови Оператора ГТС України Павел Станчак.

Нагадаємо, у 2022 році Україна отримала можливість фізично імпортувати газ з Польщі. Гарантовані потужності (day-ahead) для імпорту газу з Польщі до України складають 4 млн кубометрів на добу.

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