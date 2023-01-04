Транзит российского газа через Украину упал до самого низкого уровня с 1991 года
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия транспортировала через украинскую газотранспортную систему (ГТС) около 20,35 млрд кубометров природного газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ExPro Consulting.
Как замечает консалтинговая компания, это самый низкий показатель транзита газа во времена независимости Украины. По сравнению с 2021 годом объемы транзита российского газа упали в 2 раза - с 41,6 млрд кубометров до 20,35 млрд кубометров.
"Долгосрочным контрактом предусмотрена транспортировка 40 млрд кубов природного газа из России через украинскую газотранспортную систему, однако вероятность таких объемов практически нулевая", - отметили специалисты в ExPro.
Они уточнили, что, согласно долгосрочному контракту, Россия забронировала 40 млрд кубометров мощностей для транзита газа через Украину, однако использовала лишь половину забронированных мощностей. В то же время, долгосрочный контракт, заключенный на 2020-2024 годы на условиях "качай или плати", предусматривает, что РФ должна оплачивать весь забронированный объем.
В 2022 году Россия транспортировала природный газ через Украину в четыре страны - Словакию, Молдову, Польшу и Румынию.
Больше всего газа было транспортировано в Словакию - почти 16,5 млрд кубометров, однако этот показатель на 40% меньше, чем в 2021 году. Также в Молдову было прокачано 2,5 млрд кубометров газа, что на 21% меньше, чем в 2021 году.
РБК-Украина сообщало, что в последние недели 2022 года Оператор ГТС Украины получил груз с технологической помощью от международных партнеров - операторов Eustream AS (Словакия), Snam (Италия) и МИД Германии.
Кроме того, мы писали, что Украине могут потребоваться дополнительные объемы импорта газа для обеспечения безопасности поставок. Это во время выступления на Central European Energy Day 2022 отметил врио главы Оператора ГТС Украины Павел Станчак.
Напомним, в 2022 году Украина получила возможность физически импортировать газ из Польши. Гарантированные мощности (day-ahead) для импорта газа из Польши в Украину составляют 4 млн кубометров в сутки.
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