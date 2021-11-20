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Не транзит из РФ: Венгрия получает из Украины газ, необходимый для потребностей страны

Автор: Наталья Скороход

Венгрия по-прежнему продолжает получать большую часть газа для нужд страны через Украину. И это не транзит газа из Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергея Макогона в Facebook.

По его словам, после пафосного подписания долгосрочного контракта с "Газпромом" и запуска Турецко-Болгарско-Сербского Потока, Венгрия по-прежнему продолжает получать большую часть газа для нужд страны через Украину, но это не транзит из РФ.

"В настоящее время Венгрия получает из Украины почти в 2 раза больше газа, чем из Сербии через Турецкий поток", - отметил Макогон.

Он отметил, что после взрыва нового газопровода в Болгарии, большую часть газа Венгрия получает из Украины, а не от "Газпрома".

"Следует отметить, что Газпром не транзитирует газ через Украину в Венгрию начиная с 1 октября. Хотя имеет полностью уплаченные мощности для транзита в объеме 24 млн м3 ЧС в сутки. Понятно, что зависимость от не имеющего резервных ветвей газопровода несет значительные риски для Венгрии. Но Украина всегда готова прийти на помощь", - написал Макогон.

Напомним, что российский "Газпром" не собирается увеличивать поставки газа в Европу. В то же время, Украина всегда готова помочь европейским партнерам.

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