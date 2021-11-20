RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Не транзит з РФ: Угорщина отримує з України газ, необхідний для потреб країни

Автор: Наталья Скороход

Угорщина як і раніше продовжує отримувати більшу частину газу для потреб країни через Україну. І це не транзит газу з Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави "Оператора газотранспортної системи України" Сергія Макогона в Facebook.

За його словами, після пафосного підписання довгострокового контракту з "Газпромом" і запуску Турецько-Болгарсько-Сербського Потоку, Угорщина як і раніше продовжує отримувати більшу частину газу для потреб країни через Україну, але це не транзит з РФ.

"Наразі Угорщина отримує з України майже в 2 рази більше газу, ніж з Сербії через Турецький потік", - зазначив Макогон.

Він зазначив, що після вибуху нового газопроводу в Болгарії, більшу частину газу Угорщина отримує з України, а не від "Газпрому".

"Варто зазначити, що Газпром не транзитує газ через Україну до Угорщини починаючи з 1 жовтня. Хоча має повністю сплачені потужності для транзиту в обсязі 24 млн м3 НС добу. Зрозуміло, що залежність від газогону, який не має резервних гілок, несе значні ризики для Угорщини. Але Україна завжди готова прийти на допомогу", - написав Макогон.

Нагадаємо, що російський "Газпром" не збирається збільшувати постачання газу до Європи. У той же час, Україна завжди готова допомогти європейським партнерам.

Читайте РБК-Україна в Google News
УгорщинаГаз