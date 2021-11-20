Не транзит з РФ: Угорщина отримує з України газ, необхідний для потреб країни

За його словами, після пафосного підписання довгострокового контракту з "Газпромом" і запуску Турецько-Болгарсько-Сербського Потоку, Угорщина як і раніше продовжує отримувати більшу частину газу для потреб країни через Україну, але це не транзит з РФ.

"Наразі Угорщина отримує з України майже в 2 рази більше газу, ніж з Сербії через Турецький потік", - зазначив Макогон.

Він зазначив, що після вибуху нового газопроводу в Болгарії, більшу частину газу Угорщина отримує з України, а не від "Газпрому".

"Варто зазначити, що Газпром не транзитує газ через Україну до Угорщини починаючи з 1 жовтня. Хоча має повністю сплачені потужності для транзиту в обсязі 24 млн м3 НС добу. Зрозуміло, що залежність від газогону, який не має резервних гілок, несе значні ризики для Угорщини. Але Україна завжди готова прийти на допомогу", - написав Макогон.