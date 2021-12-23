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Транзит газа через Украину - это вопрос национальной безопасности, - Витренко

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Киев, Четверг 23 декабря 2021 08:51
Транзит газа через Украину - это вопрос национальной безопасности, - Витренко Фото: глава "Нафтогаза" Юрий Витренко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина, Анастасия Рокитна

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что транзит газа через Украину - это не вопрос денег. По его словам, это вопрос национальной безопасности.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

Витренко заявил, что возможность проведения переговоров о продлении транзитного контракта будет зависить от "Газпрома".

"Мы со своей стороны готовы. Готовы не потому, что так хотим сотрудничать с Россией, а поскольку транзит через Украину - не только вопрос денег, а и вопрос национальной безопасности. В значительной степени - это сдерживающий фактор от полномасштабной войны", - cчитает глава "Нафтогаза".

По его словам, Украина не может отказаться от продления транзита.

"Нет, мы не отказываемся. Как и в прошлый раз, в 2019 году, мы говорим: смотрите, у вас есть вариант бронирования мощности у оператора ГТС и есть вариант, чтобы "Нафтогаз" был контрагентом и организовывал транзит", - добавил он.

Напомним, ранее в "Нафтогазе" заявили, что Россия не хочет начинать переговоры о продолжении транзита газа через Украину.

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