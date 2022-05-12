Транзит газа через "Сохрановку" будет закрыт до деокупации, - глава Оператора ГТС Украины

"Мы не откроемся. До полного контроля над активом", - заявил в письменном комментарии Макогон.

Он сказал, что "Газпром" все еще может поставлять все свои объемы в Европу, используя транзитный маршрут "Суджа", который остается открытым.

Напомним, Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) заявил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через захваченную русскими войсками ГИС "Сохрановка" в Луганской области. Компания сообщила о наступлении форс-мажорных обстоятельств.

Через этот транзитный пункт проходит почти треть газа, поставляемого из России в Европу через Украину.

Потоки российского газа в Европу через Украину 11 мая сократились на четверть до 72 млн кубометров.

По состоянию на 12 мая 2022 г. подтвержденная номинация на транзит природного газа через ГИС "Суджа" составляет 53,2 млн куб. м (-27% по сравнению с предыдущими газовыми сутками 11.05.22 г.).

В настоящее время ПАО "Газпром" не воспользовался возможностями переноса мощностей с ГИС "Сохрановка" на ГИС "Суджа", несмотря на то, что техническая способность ГИС "Суджа" (244 млн куб. м газа в сутки) более чем достаточна для продолжения транспортировки законтрактованных объемов газа.

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