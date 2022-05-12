UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Транзит газа через "Сохрановку" будет закрыт до деокупации, - глава Оператора ГТС Украины

Фото: Сергей Макогон, глава оператора ГТС Украины (tsoua.com)
Автор: Александр Белоус

Украина не откроет транзитный маршрут через ГИС "Сохрановка" из России в Европу до тех пор, пока Киев не получит полный контроль над своей трубопроводной системой. Глава Оператора ГТС Украины заявил, что "Газпром" может воспользоваться пунктом "Суджа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Макогона агентству Reuters.

"Мы не откроемся. До полного контроля над активом", - заявил в письменном комментарии Макогон.

Он сказал, что "Газпром" все еще может поставлять все свои объемы в Европу, используя транзитный маршрут "Суджа", который остается открытым.

Напомним, Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) заявил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через захваченную русскими войсками ГИС "Сохрановка" в Луганской области. Компания сообщила о наступлении форс-мажорных обстоятельств.

Через этот транзитный пункт проходит почти треть газа, поставляемого из России в Европу через Украину.

Потоки российского газа в Европу через Украину 11 мая сократились на четверть до 72 млн кубометров.

По состоянию на 12 мая 2022 г. подтвержденная номинация на транзит природного газа через ГИС "Суджа" составляет 53,2 млн куб. м (-27% по сравнению с предыдущими газовыми сутками 11.05.22 г.).

В настоящее время ПАО "Газпром" не воспользовался возможностями переноса мощностей с ГИС "Сохрановка" на ГИС "Суджа", несмотря на то, что техническая способность ГИС "Суджа" (244 млн куб. м газа в сутки) более чем достаточна для продолжения транспортировки законтрактованных объемов газа.

.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Транзит газа