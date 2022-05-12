Транзит газу через "Сохранівку" буде закритий до деокупації, - глава Оператора ГТС України

"Ми не відкриємося. До повного контролю над активом", - заявив у письмовому коментарі Макогон.

Він сказав, що "Газпром" все ще може поставляти всі свої обсяги в Європу, використовуючи транзитний маршрут" Суджа", який залишається відкритим.

Нагадаємо, Оператор ГТС України (ОГТСУ) заявив, що з 11 травня припиняє транзит газу до Європи через захоплену російськими військами ГВС "Сохранівка" в Луганській області. Компанія повідомила про настання форс-мажорних обставин.

Через цей транзитний пункт проходить майже третина газу, що поставляється з Росії в Європу через Україну.

Потоки російського газу в Європу через Україну 11 травня скоротилися на чверть до 72 млн кубометрів.

Станом на 12 травня 2022 р.підтверджена номінація на транзит природного газу через ГВС "Суджа" становить 53,2 млн куб. м (-27% порівняно з попередньою газовою добою 11.05.22 р.).

В даний час ПАТ "Газпром" не скористався можливостями перенесення потужностей з ГВС "Сохрановка" на ГВС "Суджа", незважаючи на те, що технічна здатність ГІС "Суджа" (244 млн куб.м газу на добу) більш ніж достатня для продовження транспортування законтрактованих обсягів газу.

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