Транспортный комитет Рады сознательно затягивает создание Нацкомиссии по тарифам, - Омелян

В транспортном комитете Верховной рады сознательно затягивается принятие важного для отрасли законопроекта о создании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта.

Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает РБК-Украина.

"Этот законопроект важный, потому что мы до сих пор не имеем справедливого и прозрачного тарифообразования в железнодорожных перевозках, что особенно актуально ввиду запланирован выход частной тяги на украинскую железнодорожную инфраструктуру. И собственно, чтобы была качественная конкуренция между государственной и частными компаниями, чтобы был сбалансированный подход, именно такая независимая рада должна была бы работать эффективно. Надо также не забывать, что после даже голосования за закон это еще пройдет минимум пол года, год времени, пока начнется реальная работа. Потому надо создать соответствующие органы, ввести, утвердить их положения и много чего другого технического", - рассказал Омелян.

По мнению экс-министра, такие действия руководства профильного парламентского комитета направлены на защиту интересов тех, кто сейчас зарабатывает на коррупционных схемах в "Укрзализныци" и пытается их сохранить.

"В интересах ныне контролирующих "Укрзализныцю" политических и преступных группировок сохранять переходный этап. Мы видим, что до сих пор отсутствуют кадровые назначения надлежащего качества в компании, до сих пор отсутствует стратегия, до сих пор масштабная коррупция, полная неэффективность, от чего страдает и компания, и частный бизнес, который пользуется услугами "Укрзализныци". Поэтому все эти затягивания свидетельствуют лишь об одном - что никакого желания навести порядок в железнодорожной отрасли нет. Наоборот, есть желание сохранить все как есть, чтобы незаконно обогащались на миллиарды недобросовестные чиновники и политикум", - считает Емельян.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 июля "Укрзализныця" запускает отдельный филиал под названием "Вокзальная компания". Его целью является реорганизация вокзалов для получения прибыли.