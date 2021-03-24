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Транспортный коллапс в Киеве: из-за ограничений на остановках снова очереди

Автор: РБК-Украина

В среду вечером, 24 марта, в Киеве образовались очереди на остановках общественного транспорта. Поскольку в столице действует ограничение на количество пассажиров в транспорте.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, на Левобережной в очереди стоят около сотни людей. При этом на Черниговской - людей поменьше.

В маршрутных такси висят объявления, что в салон транспорта допускается лишь 11 человек.

Фото: очередь на общественный транспорт (Виталий Носач, РБК-Украина)

Отметим, ограничения на транспорте в Киеве по количеству пассажиров в салоне действуют уже несколько дней, и сегодня в столице образовались огромные очереди. В связи с тем, что люди не могут добраться до места назначения, участились случаи блокирования движения автобусов и троллейбусов.

Также сообщалось, что если эпидемиологическая ситуация в Киеве не будет улучшаться, то могут ввести специальные пропуска на транспорт.

На сегодня метро работает без ограничений по количеству пассажиров, а в наземном транспорте должно быть заполнено не более половины мест для сидения.

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Новости Украины Киевочереди
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