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Транспортний колапс у Києві: через обмеження на зупинках знову черги

Автор: РБК-Україна

У середу ввечері, 24 березня, в Києві утворилися черги на зупинках громадського транспорту. Оскільки у столиці діє обмеження на кількість пасажирів у транспорті.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, на Лівобережній у черзі стоять близько сотні людей. При цьому на Чернігівській - людей менше.

У маршрутних таксі висять оголошення, що в салон транспорту допускається лише 11 осіб.

Фото: черга на громадський транспорт (Віталій Носач, РБК-Україна)

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Відзначимо, обмеження на транспорті в Києві за кількістю пасажирів у салоні діють уже кілька днів, і сьогодні в столиці утворилися величезні черги. У зв'язку з тим, що люди не можуть дістатися до місця призначення, почастішали випадки блокування руху автобусів і тролейбусів.

Також повідомлялося, що якщо епідеміологічна ситуація в Києві не буде поліпшуватися, то можуть ввести спеціальні перепустки на транспорт.

На сьогодні метро працює без обмежень за кількістю пасажирів, а в наземному транспорті має бути заповнено не більше половини місць для сидіння.

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