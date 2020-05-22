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Транспортный коллапс: Киев остановился в пробках

Новости » Общество     22.05.2020 - 17:08
Транспортный коллапс: Киев остановился в пробках
Фото: пробки в столице (РБК-Украина)

Практически все центральные магистрали стоят

В Киеве в пятницу, 22 мая, наблюдаются большие пробки на центральных улицах. Движение главными магистралями на правом берегу столицы практически парализовано.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

ПРАВЫЙ БЕРЕГ

На правом берегу существенные пробки наблюдаются на бульварах Тараса Шевченко, Леси Украинки, улицах Крещатик, Большой Васильковской, Скоропадского, Бассейной, Круглоуниверситетской, Пушкинской, Короленковской, Старонаводницкой, Маккейна, Цитадельной, Новоконстантиновской, Бессарабской площади, бульваре Дружбы народов, Парковой дороге, проспекте Победы, Набережном шоссе, проспекте Героев Сталинграда, Голосеевском проспекте, а также на Большой окружной дороге.

Транспортный коллапс: Киев остановился в пробках

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ

Проблемы с движением на данный момент наблюдаются на проспекте Гагарина, Броварском проспекте, улице Сверстюка, Харьковском шоссе, улице Строителей, Дарницком шоссе и проспекте Шухевича.

Транспортный коллапс: Киев остановился в пробках

Также значительные пробки зафиксированы на Северном мосту и мосту Метро. Менее затруднено движение на Южном мосту и мосту Патона.

Отметим, 22 мая в Украине начался второй этап снятия карантина. При этом, по данным Министерства здравоохранения, Киев пока не готов ко второму этапу снятия ограничений.

Ранее РБК-Украина писало, что Киевская городская государственная администрация просит Кабинет министров открыть метро в Киеве с 25 мая. Как отметили в КГГА, необходимость открытия метро вызвана транспортным коллапсом.

Также сообщалось, что наземный пассажирский транспорт в Киеве, включая маршрутки, может начать работу с 12:00 23 мая. Окончательное решение будет принято утром 23 мая.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины КиевКиевтранспортдвижение
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