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Транспортний колапс: Київ зупинився у заторах

Новини » Суспільство     22.05.2020 - 17:08
Транспортний колапс: Київ зупинився у заторах
Фото: пробки в столиці (РБК-Україна)

Практично всі центральні магістралі стоять

У Києві в п'ятницю, 22 травня, спостерігаються великі затори на центральних вулицях. Рух головними магістралями на правому березі столиці практично паралізовано.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

ПРАВИЙ БЕРЕГ

На правому березі суттєві затори спостерігаються на бульварах Тараса Шевченка, Лесі Українки, вулицях Хрещатик, Великій Васильківській, Скоропадського, Басейній, Круглоуніверситетській, Пушкінській, Короленківської, Старонаводницькій, Маккейна, Цитадельній, Новокостянтинівської, Бессарабської площі, бульварі Дружби народів, Парковій дорозі, проспекті Перемоги, Набережному шосе, проспекті Героїв Сталінграда, Голосіївському проспекті, а також на Великій окружній дорозі

Транспортний колапс: Київ зупинився у заторах

ЛІВИЙ БЕРЕГ

Проблеми з рухом на даний момент спостерігаються на проспекті Гагаріна, Броварському проспекті, вулиці Сверстюка, Харківському шосе, вулиці Будівельників, Дарницькому шосе і проспекті Шухевича.

Транспортний колапс: Київ зупинився у заторах

Також значні затори зафіксовані на Північному мосту і мосту Метро. Менш ускладнено рух на Південному мосту і мосту Патона.

Відзначимо, 22 травня в Україні розпочався другий етап зняття карантину. При цьому, за даними Міністерства охорони здоров'я, Київ поки не готовий до другого етапу зняття обмежень.

Раніше РБК-Україна писало, що Київська міська державна адміністрація просить Кабінет міністрів відкрити метро в Києві з 25 травня. Як зазначили в КМДА, необхідність відкриття метро викликана транспортним колапсом.

Також повідомлялося, що наземний пасажирський транспорт у Києві, включаючи маршрутки, може почати роботу з 12:00 23 травня. Остаточне рішення буде прийнято вранці 23 травня.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України КиївКиївтранспортдвижение
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