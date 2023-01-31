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У Транспортному командуванні ЗС США підтвердили відправку Україні першої партії Bradley

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Вівторок 31 січня 2023 02:19
У Транспортному командуванні ЗС США підтвердили відправку Україні першої партії Bradley Фото: У Транспортному командуванні ЗС США підтвердили відправку Україні першої партії Bradley (ustranscom.mil)
Автор: Олег Васьків

США відправили до України першу партію бойових машин піхоти Bradley. Понад 60 одиниць техніки вже вирушили від берегів Північного Чарльстона (Південна Кароліна).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Транспортне командування американських збройних сил.

Зазначається, що БМП "забезпечать ЗСУ додаткові наступальні та оборонні можливості для захисту своїх кордонів від незаконного вторгнення Росії".

До слова, Bradley доставляють в рамках угоди про військову допомогу Сполучених Штатів на суму 2,85 мільярда доларів, оголошеної на початку цього року.

Фото: У Транспортному командуванні ЗС США підтвердили відправку Україні першої партії Bradley (ustranscom.mil)

Нагалаємо, раніше про відправку цієї техніки писали ЗМІ.

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