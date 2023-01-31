США отправили в Украину первую партию боевых машин пехоты Bradley. Более 60 единиц техники уже отправились от берегов Северного Чарльстона (Южная Каролина).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Транспортное командование американских вооруженных сил.

Отмечается, что БМП "обеспечат ВСУ дополнительные наступательные и оборонные возможности для защиты своих границ от незаконного вторжения России". К слову, Bradley доставляют в рамках соглашения о военной помощи Соединенных Штатов на сумму 2,85 миллиарда долларов, объявленного в начале этого года. Фото: В Транспортном командовании ВС США подтвердили отправку Украине первой партии Bradley (ustranscom.mil)