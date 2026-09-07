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Транспортний колапс у Києві: прем'єр доручив терміново забезпечити роботу метро

22:07 07.09.2026 Пн
2 хв
Через затори та черги на зупинках кияни не можуть нормально дістатися додому
aimg Марія Науменко
Фото: прем'єр-міністер України Сергій Корецький (Getty Images)

У Києві після тривалої повітряної тривоги виникли серйозні проблеми з пересуванням містом. На дорогах утворилися затори, а біля станцій метро та на зупинках громадського транспорту - скупчення людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

Корецький повідомив, що провів термінову нараду з урядовцями та представниками столичної влади через транспортну ситуацію.

"Доручив негайно забезпечити належну роботу метрополітену відповідно до прийнятих урядом рішень", - підкреслив він.

За його словами, це необхідно для того, щоб люди могли нормально дістатися додому.

"Немає і не може бути абсолютно жодних підстав зволікати з цим", - наголосив Корецький.

Прем'єр також звернув увагу на ситуацію на дорогах та з громадським транспортом. Він зазначив, що затори, черги та скупчення людей на зупинках не сприяють ані безпеці, ані комфорту пасажирів.

"Рішення мають виконуватися! Виконуватися швидко та з урахуванням актуальної ситуації в місті. Чекаю від міської влади оперативної реакції. Безпека та комфорт людей - наш спільний та безумовний пріоритет", - заявив він.

У Києві утворилися затори

Раніше у мережі почали з'являтися фото із заторами на дорогах столиці, які виникли через тривалу повітряну тривогу.

Водночас скупчення людей фіксували біля станції метро "Звіринецька", а також на деяких автобусних зупинках. Через це питання стабільної роботи громадського транспорту стало особливо актуальним.

Нові правила роботи метро та громадського транспорту під час повітряних тривог у Києві запрацюють лише з 10 вересня. Вони передбачають зміни в роботі метрополітену, автобусних маршрутів і руху мостами столиці залежно від рівня небезпеки.

Зокрема, під час "жовтого" рівня Сирецько-Печерська лінія працюватиме без обмежень, а під час "червоного" рух нею розділять на дві ділянки. Святошинсько-Броварська гілка під час тривог працюватиме лише на підземній ділянці між "Академмістечком" та "Арсенальною".

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КиївУкраїнаМетроСергій Корецький