Транспортный коллапс в Киеве: премьер поручил срочно обеспечить работу метро

Корецкий сообщил, что провел срочное совещание с чиновниками и представителями столичных властей из-за транспортной ситуации.

"Поручил немедленно обеспечить должную работу метрополитена в соответствии с принятыми правительством решениями", - подчеркнул он.

По его словам, это необходимо для того, чтобы люди могли нормально добраться домой.

"Нет и не может быть абсолютно никаких оснований медлить с этим", - подчеркнул Корецкий.

Премьер также обратил внимание на ситуацию на дорогах и с общественным транспортом. Он отметил, что пробки, очереди и скопления людей на остановках не способствуют ни безопасности, ни комфорту пассажиров.

"Решения должны выполняться! Выполняться быстро и с учетом актуальной ситуации в городе. Жду от городских властей оперативной реакции. Безопасность и комфорт людей - наш общий и безусловный приоритет", - заявил он.

В Киеве образовались пробки

Ранее в сети начали появляться фото с пробками на дорогах столицы, возникших из-за продолжительной воздушной тревоги.

В то же время, скопления людей фиксировали возле станции метро "Зверинецкая", а также на некоторых автобусных остановках. Поэтому вопрос стабильной работы общественного транспорта стал особенно актуальным.