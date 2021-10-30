Транспорт для вакцинированных: в Ровенской области ужесточают ограничения для непривитых
Фото: в Ровенской области в транспорт будут пускать только вакцинированных лиц (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Ровенской области ухудшается эпидемическая ситуация на фоне коронавируса. В регионе ужесточают ограничения на пользование общественным транспортом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля.
Согласно решению областной комиссии ТЭБ и ЧС, отныне пользоваться общественным транспортом смогут только:
- граждане, которые вакцинировались от коронавируса;
- граждане, имеющие результаты отрицательного ПЦР или экспресс-теста, которые были сделаны не позднее чем за 72 часа до поездки.
Отмечается, что запрет перевозки невакцинированных лиц вступает в силу уже со 2 ноября.