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Транспорт для вакцинированных: в Ровенской области ужесточают ограничения для непривитых

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Суббота 30 октября 2021 19:40
Транспорт для вакцинированных: в Ровенской области ужесточают ограничения для непривитых Фото: в Ровенской области в транспорт будут пускать только вакцинированных лиц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Ровенской области ухудшается эпидемическая ситуация на фоне коронавируса. В регионе ужесточают ограничения на пользование общественным транспортом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля.

Согласно решению областной комиссии ТЭБ и ЧС, отныне пользоваться общественным транспортом смогут только:

  • граждане, которые вакцинировались от коронавируса;
  • граждане, имеющие результаты отрицательного ПЦР или экспресс-теста, которые были сделаны не позднее чем за 72 часа до поездки.

Отмечается, что запрет перевозки невакцинированных лиц вступает в силу уже со 2 ноября.

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