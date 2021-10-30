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Транспорт лише для вакцинованих: в Рівненській області посилюють обмеження для нещеплених

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Субота 30 жовтня 2021 19:40
Транспорт лише для вакцинованих: в Рівненській області посилюють обмеження для нещеплених Фото: в Рівненській області в транспорт пускатимуть лише вакцинованих осіб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок погіршення ситуації з коронавірусом у Рівненській області, в регіоні посилюють обмеження для невакцинованих осіб. До громадського транспорту пускатимуть лише щеплених осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Рівненської ОДА Віталія Коваля.

Згідно з рішенням обласної комісії ТЕБ і НС, відтепер користуватися громадським транспортом зможуть лише:

  • громадяни, які вакцинувалися від коронавірусу;
  • громадяни, які мають результати негативного ПЛР або експрес-тесту, що були зроблені не пізніше ніж за 72 години до поїздки.

Новина доповнюється...

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