Транспорт в Україні за 2022 рік подорожчав на 17%: у яких містах платять більше
Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні за січень-грудень 2022 року. Тарифи на проїзд у міському транспорті зросли на 17,4% - з 7,3 гривень до 8,6 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату .
За даними статистичного відомства, найвища вартість проїзду у Чернігівській області, де квиток подорожчав на 50% з 8 гривень до 12 гривень.
На другому місці Чернівецька область, де квиток подорожчав удвічі до 11,8 гривень.
Далі йдуть Львівська (11,5 гривень) та Полтавська області (11,5 гривень).
Вартість проїзду у міському транспорті Києва не змінилася - 8 гривень для метро, трамвая, тролейбуса та автобуса.
Дані Держстату не враховують вартості проїзду у маршрутках, які у більшості областей подорожчали приблизно вдвічі.
Нагадаємо, 2022 року тарифи на проїзд у міському транспорті України зросли за 2021 рік на 32,8% - з 5,5 гривень до 7,3 гривень.
Нагадаємо, за даними Держстату, за 2020 рік проїзд у міському транспорті подорожчав 7,8% - з 5,1 гривень до 5,5 гривень.