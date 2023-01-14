Транспорт в Україні за 2022 рік подорожчав на 17%: у яких містах платять більше

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні за січень-грудень 2022 року. Тарифи на проїзд у міському транспорті зросли на 17,4% - з 7,3 гривень до 8,6 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату .

За даними статистичного відомства, найвища вартість проїзду у Чернігівській області, де квиток подорожчав на 50% з 8 гривень до 12 гривень.

На другому місці Чернівецька область, де квиток подорожчав удвічі до 11,8 гривень.

Далі йдуть Львівська (11,5 гривень) та Полтавська області (11,5 гривень).

Вартість проїзду у міському транспорті Києва не змінилася - 8 гривень для метро, трамвая, тролейбуса та автобуса.

Дані Держстату не враховують вартості проїзду у маршрутках, які у більшості областей подорожчали приблизно вдвічі.