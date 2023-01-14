Транспорт в Украине за 2022 год подорожал на 17%: в каких городах платят больше
Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине за январь-декабрь 2022 года. Тарифы на проезд в городском транспорте выросли на 17,4% - с 7,3 гривен до 8,6 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госстата.
По данным статистического ведомства, самая высокая стоимость проезда в Черниговской области, где билет подорожал на 50% с 8 гривен до 12 гривен.
На втором месте Черновицкая область, где билет подорожал в два раза до 11,8 гривен.
Далее идут Львовская (11,5 гривен) и Полтавская области (11,5 гривен).
Стоимость проезда в городском транспорте Киева не изменилась - 8 гривен для метро, трамвая, троллейбуса и автобуса.
Данные Госстата не учитывают стоимости проезда в маршрутках, которые в большинстве областей подорожали примерно в два раза.
Напомним, в 2022 году тарифы на проезд в городском транспорте Украины выросли за 2021 год на 32,8% - с 5,5 гривен до 7,3 гривен.
Напомним, по данным Госстата, за 2020 год проезд в городском транспорте подорожал 7,8% - с 5,1 гривен до 5,5 гривен.