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Транспорт в Украине за 2022 год подорожал на 17%: в каких городах платят больше

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Украина, Суббота 14 января 2023 15:51
Транспорт в Украине за 2022 год подорожал на 17%: в каких городах платят больше Фото: общественный транспорт подорожал незначительно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине за январь-декабрь 2022 года. Тарифы на проезд в городском транспорте выросли на 17,4% - с 7,3 гривен до 8,6 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госстата.

По данным статистического ведомства, самая высокая стоимость проезда в Черниговской области, где билет подорожал на 50% с 8 гривен до 12 гривен.

Транспорт в Украине за 2022 год подорожал на 17%: в каких городах платят больше

На втором месте Черновицкая область, где билет подорожал в два раза до 11,8 гривен.

Далее идут Львовская (11,5 гривен) и Полтавская области (11,5 гривен).

Стоимость проезда в городском транспорте Киева не изменилась - 8 гривен для метро, трамвая, троллейбуса и автобуса.

Данные Госстата не учитывают стоимости проезда в маршрутках, которые в большинстве областей подорожали примерно в два раза.

Напомним, в 2022 году тарифы на проезд в городском транспорте Украины выросли за 2021 год на 32,8% - с 5,5 гривен до 7,3 гривен.

Напомним, по данным Госстата, за 2020 год проезд в городском транспорте подорожал 7,8% - с 5,1 гривен до 5,5 гривен.

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Государственная служба статистики
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