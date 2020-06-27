Транспорт, спортзалы и детсады: что закроют в 13 проблемных регионах

К ужесточению карантина в Украине готовятся в 13 регионах, которые не отвечают критериям адаптивного карантина. Ограничения могут затронуть общественный транспорт, спортзалы и детсады.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, показатели, которые прописаны в постановлении Кабинета министров об адаптивном карантине, превышены в 13 регионах.

"Это и западные области и город Киев. Поэтому будут соответствующие представления от главных санитарных врачей областей на региональные комиссии по ЧС, которые уже будут принимать решение об ужесточении карантинных мер на территории того или иного региона", - отметил Степанов.

Он также уточнил, что карантинные меры четко определены в постановлении Кабмина.

"Это может касаться работы городского транспорта, спортзалов, фитнес-центров и детсадов", - добавил министр.

Напомним, по состоянию на 26 июня не соответствовали критериям адаптивного карантина Киев и 10 областей.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль не исключает, что в некоторых регионах могут снова остановить общественный транспорт, но все будет зависеть от загруженности койкомест в больницах, темпов прироста больных и ряда других показателей.